سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير داخلية أردوغان يواصل إبتزاز أوروبا بورقة إعادة مقاتلى داعش لبلدانهم

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:47 م
وزير داخلية أردوغان يواصل إبتزاز أوروبا بورقة إعادة مقاتلى داعش لبلدانهم تنظيم داعش
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت تركيا تهديد جديد للدول الأوروبية، اليوم الجمعة بكونها تعتزم ارسال الإرهابيين التابعين لداعش والمعتقلين لديها إلى دول القارة العجوز.

ووفقاً لصحيفة لو موند الفرنسية، قال وزير الداخلية التركية سليمان سليمان صويلو، اليوم الجمعة 8 نوفمبر، أن بلاده ستعيد إعتبارا من يوم الاثنين المقبل أعضاء التنظيم الإرهابى " داعش" الذين في السجون التركية.

ولم يحدد صويلو الآليات التى سيتم ترحيل الإرهابيين بها، أو تحديد البلدان بعينها.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الخميس الماضى إن أكثر من 1150 عضوا من داعش محتجزون حاليًا في السجون التركية، ودائما ما تدعو حكومته الدول الأوروبية لاستعادة رعاياها الذين انضموا إلى صفوف داعش في سوريا.

ومن جانبها ترفض الحكومات الأوروبية لأسباب أمنية ، إذ انها تعيش فى حالة من القلق نتيجة وجود مقاتلين اجانب يحتمل عودتهم إليها مما يشير إلى وجود تهديد دائم لديها.

وتستخدم تركيا سجناء "داعش" شمالي سوريا كورقة لابتزاز أوروبا التي تعلم أن عودة الإرهابيين إليها، خطرا على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لهجمات إرهابية عدة.

 


تركيا

داعش

الارهاب فى اوروبا

اوروبا

اخبار العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسؤول أمنى أوروبى: داعش يخزن القطع الأثرية المسروقة لبيعها لاحقا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:07 م

طفل إيطالى يعود لأحضان والده بعد رحلة مأساوية بمخيمات داعش

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:57 م

إعادة قاصر إيطالى من أطفال تنظيم "داعش" الإرهابى إلى روما

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:27 ص

جهاز الأمن الروسى يعلن ضبط خلية إرهابية فى داغستان تمول تنظيم "داعش"

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:55 ص

فيديو.. زعيم المعارضة التركية: أردوغان سلم أراضى لتنظيم داعش الإرهابى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

11 معلومة عن آخر خطوات مشروع مترو الهرم وموعد بدء تنفيذه

11 معلومة عن آخر خطوات مشروع مترو الهرم وموعد بدء تنفيذه

الفساد فى تركيا.. شركة متهمة بالتربح تفوز بمناقصة ببلدية إسطنبول

الفساد فى تركيا.. شركة متهمة بالتربح تفوز بمناقصة ببلدية إسطنبول

تعرف على كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى ووثائق الميلاد عبر الإنترنت

تعرف على كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى ووثائق الميلاد عبر الإنترنت

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة