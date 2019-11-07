للمرة الـ1000.. أردوغان يهدد بالسماح للاجئين بدخول أوروبا ما لم يحصل على دعم

رويترز

ذكر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن بلاده سيكون عليها أن تفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافى من الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن تركيا لا يمكنها تحمل ذلك العبء بمفردها.

وتستهدف تركيا إقامة "منطقة آمنة" فى شمال شرق سوريا، حيث تقول إنه يمكن توطين ما يصل إلى مليونى لاجئ سورى فور إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وكررت أنقرة دعوتها الاتحاد الأوروبى إلى مساعدتها فى استضافة أكثر من 3.5 مليون لاجئ.

وقال أردوغان فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان فى بودابست "سواء حصلنا على دعم أم لا فسنواصل مساعدة الضيوف. لكن إذا لم ينجح ذلك فسيتعين علينا فتح الأبواب".