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وزير الداخلية يمنح السجينات زيارة استثنائية بمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:40 م
وزير الداخلية يمنح السجينات زيارة استثنائية بمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة سجينة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجينات "زيارة استثنائية واحدة فقط"، اعتباراً من يوم السبت 16 نوفمبر المقبل حتى يوم الخميس 21 من نفس الشهر، على ألا تحتسب تلك الزيارة، ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، بمناسبة قرب حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، اعتباراً من النصف الثانى لشهر نوفمبر الجارى، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص

وزارة الداخلية

على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

 


السجون

السجناء

العنف ضد المراة

مناهضة العنف ضد المراة

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