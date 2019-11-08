وزارة الزراعة تمنح 1054 رخصة لمشاتل الخضر وتطلق حملات تتبع لكشف المخالفين

كتب عز النوبى

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير ادراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، إن إجمالى تراخيص مشاتل الخضر بلغت 1054 مشتل مرخص، مضيفا أن هناك حملات مكثفة للتتبع المشاتل المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأضاف "البحراوى"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن قرار وزير الزراعة الأخير الذى حمل رقم 156 لسنة 2019 ، ساهم فى ارتفاع عدد تراخيص مشاتل الخضر، متابعا أن جميع مشاتل الخضر المرخصة تواصل فتح سجل للمشتل مرقم ومعتمدة ومختوم من الإدارة الزراعية بالمركز ومنظم طبقا للبيانات المرسلة من الإدارة المركزية للبساتين لتقنين أوضاعهم، مشددا على جميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات سرعة تحرير محاضر مخالفة لأى مشاتل خضر غير مرخصة طبقا للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2012 والتنسيق مع إدارة فحص التقاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما أكد تقرير المحاصيل الزراعية، أن هناك حملات مفاجئة على المشاتل للتأكد من مطابقتها المواصفات، وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وتحويل المخالفين للنيابة بمحضر إثبات، وصياغة قائمة سوداء تتضمن المخالفين فضلا عن تحذيرات للفلاحين عبر وسائل الإعلام بعدم التعامل مع المشتل المخالف، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، حفاظا على زيادة الإنتاجية.

وأوضح التقرير، أنه تم التنبيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صوب إنتاج الخضر غير المرخصة طبقا للقرار الوزارى رقم 1244 لسنة 2016، وعمل حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة.