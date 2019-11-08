سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نقيب مستشفيات لبنان: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية يكفى شهرا واحدا فقط

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:04 م
نقيب مستشفيات لبنان: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية يكفى شهرا واحدا فقط لبنان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف نقيب المستشفيات فى لبنان سليمان هارون، النقاب عن أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية فى البلاد، يكفى البلاد لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد، بسبب توقف استيرادها جراء نقص السيولة المالية وعدم توافر الدولار الأمريكي، على نحو ينذر بتوقف العمل فى المستشفيات ووفاة المرضى.


جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده نقباء المستشفيات والأطباء، بحضور ممثلى تجار المعدات والمستلزمات الطبية ومستورديها فى لبنان.


وأعلن أن المستشفيات ستنفذ إضرابا تحذيريا ليوم واحد (يوم الجمعة المقبل) تتوقف خلاله عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة المتمثلة فى مرضى الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى وغيرها، مشددا على ضرورة الإسراع فى معالجة هذا الوضع الذى يتسم بالخطورة الشديدة.


وأشار إلى وجود نقص كبير فى السيولة المالية لدى المستشفيات جراء تأخر المؤسسات الضامنة فى سداد المستحقات المتوجبة عليها منذ عام 2011 ، والتى تجاوزت 2000 مليار ليرة لبنانية (مليار و 333 مليون دولار) وهو الأمر الذى ترتب عليه أن المستشفيات أصبحت غير قادرة على سداد مستحقات مستوردى الأدوية والمستلزمات الطبية ومن توقف الاستيراد.


وحذر من أنه إذا لم يتم تدارك الأمر سريعا فإن البلاد ستكون مقبلة على كارثة صحية، تتمثل فى وفاة المرضى فى المستشفيات، خصوصا فى ضوء النقص فى الأدوات المستخدمة فى الغسيل الكلوى ودعامات شرايين القلب وغيرها وكذلك الأدوية الضرورية.


وحث نقيب المستشفيات البنوك على تسهيل عمليات تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار الأمريكى لصالح مستورى المستلزمات والأدوية الطبية وتجارها، حتى يمكن توفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.


ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكى لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا فى الدولار الأمر الذى خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمى المحدد من البنك المركزي.


ويؤكد المستوردون فى عدد من القطاعات – وفى مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح – عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها فى الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 1800 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.


لبنان

تظاهرات لبنان

أدوية

مستلزمات طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس لبنان: الموقف الأوروبى يتناقض مع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:46 م

"عرب الميادين" فوضى تفاقم جراح الشعوب وأزماتهم.. بين الحرب الأهلية وتظاهرات محتدة لبنان لا يهدأ.. بلاد اليمن الذى لم يعد سعيدا يواجه الأزمات الاقتصادية والإنسانية.. وفوضى سوريا منذ 2011 تسبب ضعف مؤسساتها

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:00 م

موديز تُخفض تصنيف أكبر 3 بنوك فى لبنان بسبب الاحتجاجات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:18 م

تلاميذ لبنان ينضمون للاحتجاجات ويرفضون عودة الدراسة..والحريري يؤكد مواصلة المشاورات ..والقضاء يحقق مع مسؤولين في الفساد..ومصادر: لا مبادرات جدية فى تشكيل الحكومة..موديز تخفض التصنيف..والبنك الدولى مستعد للدعم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة