سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول أممى : لابد من سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لإنقاذ البلاد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:10 م
مسئول أممى : لابد من سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لإنقاذ البلاد احتجاجات لبنان
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشئون الإنسانية فيليب لازاريني، ضرورة الإسراع في تسمية الرئيس الجديد للحكومة اللبنانية تمهيدا لتأليفها على نحو عاجل، خصوصا وأن الأوضاع التي تمر بها البلاد تحتاج إلى عملية إنقاذية.

وأشار لازاريني - في تصريح عقب لقائه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، اليوم / الجمعة/ - إلى أن لبنان يمر بمنعطف دقيق ولم يعد هناك وقت يمكن إضاعته، مشددا على وجود حاجة مُلحة لاستعادة الثقة بين اللبنانيين وممثليهم في المؤسسات الدستورية.

وشدد المنسق الأممي على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي والحضاري للمظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان، مشيدا بالدور الإيجابي الذي يضطلع به الشباب اللبناني على نحو يجعل الحراك الشعبي نموذجي ومثالي.

وقال: "لبنان مثال يحتذى في التظاهر السلمي، وفي نفس الوقت تم الحفاظ على هذا الحراك الشعبي وحمايته من قبل المؤسسة العسكرية".

وأعرب المنسق الأممي عن أمله في أن يتم الاستماع إلى مطالب اللبنانيين والاستجابة لها في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن لبنان "يحتاج إلى تلك المطالب في ضوء المنعطف الحالي الذي يتطلب استعادة الثقة " .

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.


لبنان

الامم المتحده

اخبار لبنان

لبنان اليوم

الحكومه اللبنانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس لبنان: الموقف الأوروبى يتناقض مع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:46 م

"عرب الميادين" فوضى تفاقم جراح الشعوب وأزماتهم.. بين الحرب الأهلية وتظاهرات محتدة لبنان لا يهدأ.. بلاد اليمن الذى لم يعد سعيدا يواجه الأزمات الاقتصادية والإنسانية.. وفوضى سوريا منذ 2011 تسبب ضعف مؤسساتها

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:00 م

موديز تُخفض تصنيف أكبر 3 بنوك فى لبنان بسبب الاحتجاجات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:18 م

تلاميذ لبنان ينضمون للاحتجاجات ويرفضون عودة الدراسة..والحريري يؤكد مواصلة المشاورات ..والقضاء يحقق مع مسؤولين في الفساد..ومصادر: لا مبادرات جدية فى تشكيل الحكومة..موديز تخفض التصنيف..والبنك الدولى مستعد للدعم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة