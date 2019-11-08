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نقابة الأسنان: طلبنا من الأعلى للجامعات والتعليم المشاركة بالعمومية اليوم

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:00 ص
نقابة الأسنان: طلبنا من الأعلى للجامعات والتعليم المشاركة بالعمومية اليوم الدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة تواصلت مع وزارة التعليم العالى، ولجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، لحضور ممثلين لهما فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، المقرر لها اليوم الجمعة، لبحث آليات تسجيل خريجى الجامعات الخاصة، والأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

وأشار هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى ضرورة الحد من أعداد الخريجين من الجامعات الأجنبية، والتى يحصل الطلاب على شهاداتهم من خلالها، نظرا لأنها أصبحت باب خلفى لكل من لا يحصل على مجموع طب الأسنان للالتحاق بالنقابة ومزاولة المهنة، مؤكدا ضرورة تقنين الدراسة بالكليات الأجنبية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستقبل النقابة خلال العام المقبل ألف طالب منهم.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، غدا الجمعة، مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجى طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، على أن تبدأ عمليات التسجيل بالجمعية العمومية فى الواحدة ظهرًا، لمدة ساعة.

 

 


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