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نصائح للتخلص من الاكتئاب الموسمى بالرياضة والتنزه

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:00 ص
نصائح للتخلص من الاكتئاب الموسمى بالرياضة والتنزه اكتئاب المواسم ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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هل تعاني من تقلبات مزاجية  خلال اقتراب فصل الشتاء، إذاَ أنت تعاني من الاكتئاب الموسمي، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على الأعراض والأسباب وطرق العلاج، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بالاكتئاب الموسمي نتيجة  للإصابة باضطرابات في المخ أي تغيرات كيميائية نتيجة لانفعالات الشخص العاطفية كالحزن أو الفرح، ولكن نتيجة للتغيرات الطقس يصاب الشخص بالاكتئاب.

اسباب اكتئاب المواسم
اسباب اكتئاب المواسم

كما يمكن أن يصاب ويتعرض الشخص بالاكتئاب الموسمي نتيجة ارتباط هذا الفصل بحادث معين، كوفاة شخص عزيز أو ما شابه ذلك،  فعند اقتراب هذا الفصل يزداد الأمر سوا ويشعر الشخص بالاكتئاب.

وهناك بعض الأعراض التي يمر بها الشخص المصاب باكتئاب المواسم، ومنها الشعور بالحزن والبكاء المتواصل، الكسل والعزلة وعدم الرغبة في التعامل مع الآخرين، الرغبة في النوم لعدد ساعات طويل، وضيق في التنفس.

اعراض اكتئاب المواسم
اعراض اكتئاب المواسم

وللتخلص والقضاء علي اكتئاب المواسم عليك تقبل هذا الفصل بصدر رحب، وعليك الشعور بالاسترخاء والراحة النفسية،  والتخلص من الطاقة السلبية عن طريق الخروج  من المنزل، كثرة التنزه تساهم بشكل كبير في التخلص من الطاقات السلبية التي يشعر بها الشخص نتيجة للإصابة باكتئاب الفصول.

كما ينصح بممارسة الرياضة يوميا لأنها تساهم في تحسن الحالة النفسية، وتجنب الشعور والإصابة بالاكتئاب، ومقابلة الأصدقاء والأقارب.

 


اكتئاب المواسم

اعراض اكتئاب المواسم

اسباب اكتئاب المواسم

علاج اكتئاب المواسم

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