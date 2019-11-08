ندوات تثقيفية لتوعية مجندى الداخلية بالمسئولية الأسرية وتداعيات عدم الاستقرار

كتب محمود عبد الراضى

عقدت وزارة الداخلية ندوة تثقيفية بمقرات "الإدارة العامة للأسلحة والذخائر – مديرية أمن المنوفية – مديرية أمن أسوان" لتوعية المُجندين بأطر المسئولية الأسرية ومسئولياتهم داخل الأسرة وخطورة وتداعيات عدم الإستقرار الأسرى على الفرد والمجتمع، فى إطار فعاليات برنامج "مودة" الذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وحاضر خلال الندوة عدد من رجال الدين والمتخصصين فى مجال علم النفس، حيث تم تناول العديد من الجوانب النفسية والاجتماعية المتعلقة بموضوع الندوة، في إطار حرص وزارة الداخلية على توطيد جسور التعاون البناء مع مُختلف مؤسسات وهيئات الدولة ، وفى إطار المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.



المجندون



جانب من الندوة