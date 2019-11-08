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موسكو: تسليح سفن وغواصات روسية بصواريخ أسرع من الصوت قريبا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:54 م
موسكو: تسليح سفن وغواصات روسية بصواريخ أسرع من الصوت قريبا غواصات روسية - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن نائب وزير الدفاع الروسى أليكسي كريفوروتشكو، أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" والغواصة النووية المتعددة الأغراض "إيركوتسك" ستتسلحان في المستقبل بأحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من نوع "تسركون".

وقال كريفوروتشكو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة،: إن سفينة "مارشال شابوشنيكوف" الحديثة ستحصل في عام 2020 على منصات إطلاق متنوعة تسمح لها باستخدام أحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون" في المستقبل".

وأضاف المسؤول العسكري الروسي :" أن مركز "دالزافود" لإصلاح السفن بمدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي سوف تقوم بشكل صحيح بإنجاز هذه المهمة في موعده المحدد".

وأشار إلى أنه يمكن لغواصات "إيركوتسك"، التي يُجري تحديثها، أن تحمل صواريخ "تسيركون" أيضا، موضحًا أنه من المقرر تسليم هذه الغواصة إلى أسطول المحيط الهادئ الروسي في عام 2022.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن صاروخ "تسيركون" البحري الفائق السرعة سيكون له سرعة تصل إلى 9 ماخ ومدى طيران يزيد عن ألف كيلومتر.   


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