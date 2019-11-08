مصرع 5 وإصابة 120 شخصًا وتدمير 30 منزلا جراء زلزال إيران

أ.ش.أ

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربى إيران.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، ويقع مركزها على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كلم جنوب شرقي مدينة تبريز، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وأوضح المركز أن الهزة الأرضية تلتها 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 في منطقة تركمانتشاي.

من جانبه، قال حاكم المحافظة، محمد رضا بور محمدي، "إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 120 آخرون في الزلزال الذي دمر 30 منزلاً"، مضيفا أنه تجرى عمليّات إنقاذ في 41 قرية، وتتركّز الأضرار المادّية في منطقتين.

يذكر أن إيران تقع عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.