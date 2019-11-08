سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:40 ص
مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء علاء متولى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الجمعة، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.

ووجه اللواء علاء متولى، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

 


مدير المرور يتفقد الطرق

الطرق الرابطة بالمحافظات

حملات مرورية

الطرق السريعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 5078 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:11 م

ضبط 27 سائقا يتعاطون المواد المخدرة اثناء القيادة بالطرق السريعة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:10 م

سقوط 34 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:27 ص

سقوط 36 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:26 ص

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:45 ص

المرور تضبط 5687 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:44 م

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:16 ص

شبورة كثيفة على الطرق السريعة.. و"المرور" تطالب بتوخى الحذر أثناء القيادة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة