مرور أسوان ترصد 572 مخالفة وتضبط 3 سائقين لتعاطى المواد المخدرة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

نفذت مديرية أمن أسوان ، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائي، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان .

تضمنت جهود الحملة ، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان،أسفرت عن تحرير نحو 572 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط 2 دراجة نارية بدون ترخيص.

وتم فحص 25 قائد سيارة بنقطة غرب أسوان دائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص ،عن ضبط 3 حالات لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو و تحرير 99 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة و التصالح الفوري في 75 مخالفة ، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 83 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 210 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.