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خالد صلاح
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مرور أسوان ترصد 572 مخالفة وتضبط 3 سائقين لتعاطى المواد المخدرة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:41 ص
مرور أسوان ترصد 572 مخالفة وتضبط 3 سائقين لتعاطى المواد المخدرة حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائي، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان .
 
تضمنت جهود الحملة ، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان،أسفرت عن تحرير نحو 572 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم  ضبط 2 دراجة نارية بدون ترخيص. 
 
وتم فحص 25 قائد سيارة بنقطة غرب أسوان دائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص ،عن ضبط  3 حالات لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو و تحرير 99 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة و التصالح الفوري في 75 مخالفة ، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش.
 
وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 83 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير  210 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.  
 
 
 

كمين

مخدرات

ترخيص

مرور اسوان

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