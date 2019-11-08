محافظ كفر الشيخ: إزالة تعديات على أراض زراعية وغلق كوبرى حفاظا على حياة المواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على إزالة التعديات على الأرضى الزراعية من المهد، والتصدى بكل قوة لجميع التعديات خاصة على أملاك الدولة إضافة إلى مخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، وتحويلهم إلى النيابة العامة، على أن يتم ذلك بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية من رجال الشرطة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه قرر غلق كوبرى تل المعصرة بقرية الأبعادية بمركز الحامول، حفاظا على أرواح المواطنين، وأنه خاطب وزارة الرى والموارد المائية، بسرعة إحلال وتجديد الكوبري.

وقال محافظ كفرالشيخ، جارى الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد طريق الشين قلين، لإنهاء معاناة المواطنين التى استمرت لسنوات وتحسين الخدمات المقدمة لهم، لحين إنهاء أعمال هيئة الطرق لرصف طريق "سخا، الشين، قلين".

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية من المهد على قطعة أرض بقرية صندلا، وكذلك مخالفات البناء لقطعة على مساحة قيراط تابعة للجمعية الزراعية بكفر الشيخ، حيث تمت أعمال الإزالة كاملة وتم تسليم الأرض إلى جهة الولاية.