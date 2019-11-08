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محافظ الوادى الجديد يبحث مطالب وشكاوى أهالى قريه صنعاء

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:05 م
محافظ الوادى الجديد يبحث مطالب وشكاوى أهالى قريه صنعاء لقاء محافظ الوادى الجديد بالأهالى
كتب فريق المحافظات

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التقى اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بأهالى قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة وذلك للتعرف على أهم المطالب والمشكلات والعمل على حلها.

ووجه الزملوط بسرعه تكليف طبيب مقيم بالوحدة الصحية للقرية وإعادة توزيع الأطباء بنظام التناوب على الوحدات الصحية المجاوره.

ووجه ايضا بتركيب أعمدة لإنارة قرية إسكان الشباب بصنعاء حسب الحاجه، وسرعه تسليم أراضى تقسيمات البناء بقريه الجزائر طالما مجهزه بالمرافق الأساسية وذلك خلال أسبوع

كما كلف الزملوط بتشكيل لجنه تضم الزراعة والرى ورئيس القرية لبحث وعرض موقف أرض التعويض والأرض المتضرره من زحف الرمال بقريه جورمشين 11 التابعة لقرية صنعاء والتى يتم ريها بواسطة البئر الاستعواضى المخصص لوقف زحف الرمال، وتكليف مركز الخارجه بتدبير المعدات اللازمة من حفار وخلافه لاستكمال حفر قناه الرى الرئيسية.

 

 

 


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