محافظ الوادي الجديد يلتقى أهالي قرية بورسعيد بالخارجة ويوجه بحل مشاكلهم

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأهالي قرية بورسعيد بمركز الخارجة وذلك بعد أداء صلاه الظهر بمسجد القرية، وذلك للوقوف على أهم المشكلات والعمل على سرعة حلها .

واستجاب الزملوط لعدد من مطالب الأهالي منها السماح بتوصيل خط مياه على حساب الأهالي لمنطقة حظائر الماشية مع تركيب صنبور مياه واحد بعداد على أن يتحمل الأهالي المستفيدين تكلفه استهلاك المياه.

كما استجاب أيضا على دراسة مطلب إنشاء مخبز بقرية بورسعيد الأم بدلا من إنشائه بقريه المنازل الريفيه الجديدة وذلك لتلبية احتياجات أهالي القريه من الخبز، موجها ايضا بدراسة وعرض امكانية تخصيص الأرض المقام عليها الجمعيه الخيرية بالقرية حيث أنها غير مخصصة، مكلفا مركز الخارجة باسترداد مقدمات حجز المنازل الريفيه لمن لا يحصلوا على منازل.