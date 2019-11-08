محافظ أسيوط يشكل لجنة من الطب البيطرى لمواجهة الكلاب الضالة

أسيوط – ضحا صالح

كلف اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط لجنة من مديرية الطب البيطرى وحى غرب بتمشيط منطقة الأربعين وعمل مسح شامل للمنطقة للتعامل مع بلاغ بوجود كلب مسعور عقر عدد من الأشخاص بالمنطقة والتعامل بشكل فورى مع الكلاب الضالة مبينًا أن هناك حملات بصفة مستمرة من أجل التصدى لتلك الكلاب الضالة وتحقيق الأمن والحماية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كانت غرفة عمليات المحافظة تقلت إخطارًا من الدكتور مدحت موريس مدير مستشفى الإيمان العام بالأربعين يفيد بوجود عدد من الحالات وردت إلى المستشفى إثر عضه كلب وتم تلقيهم المصل الخاص بعضة الكلاب وعلى الفور تم إخطار مديرية الطب البيطرى وحى غرب للتعامل الفورى والمتابعة.

وأوضح المحافظ أن اللجنة تحركت بشكل فورى إلى مكان البلاغ لتمشيط المنطقة والتعامل مع الكلاب الضالة كما كلف وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات بالمستشفى والتأكد من تلقيهم الأمصال اللازمة لعلاجهم لافتًا أن هناك تنسيقًا بين رؤساء المدن والأحياء ومديرية الطب البيطرى والمنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط وجميع الجهات المعنية لتضافر الإمكانيات للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة الموجودة فى الشوارع وتشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أية كلاب مسعورة والتعامل الفورى معها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.