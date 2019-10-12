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إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال عقرهم كلب مسعور ببسيون فى الغربية

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:13 م
إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال عقرهم كلب مسعور ببسيون فى الغربية كلاب - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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سيطرت حالة من الفزع والذعر بين المواطنين بمركز بسيون بمحافظة لغربية، بعد مهاجمة كلب مسعور المواطنين، وعقر 7 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى بسيون المركزى لتلقى العلاج.

 

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة بسيون، بورود إشارة لشرطة النجدة بمهاجمة كلب مسعور للمواطنين بالطريق العام، وعقره لـ7أشخاص بينهم 3أطفال، وتم نقلهم لمستشفى بسيون المركزى لتلقى العلاج وهم كل من ياسين سامى 9سنوات مصاب بعضة بالبطن، مريم محمد صابر 13سنة مصاب بعضة بالفخذ، احمد محمد 25سنة مصاب بعضة بالقدم، محمد صلاح ابو حمر 45سنة مصاب بعضه بالقدم، محمد اسماعيل عبد الدايم 11سنة مصاب بعضه بالبطن، رامى صابر 26 سنة مصاب بعضه بالبطن، فارس رضا 6سنوات مصاب بعضه بالبطن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالغربية لشن حملات لقتل الكلب والتخلص من الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع.


محافظه الغربية

كلب يعقر مواطنين

بسيون

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