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لو عندك التهاب بمعصم اليد.. متى تحتاج لإجراء جراحة لعلاجه؟

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:00 ص
لو عندك التهاب بمعصم اليد.. متى تحتاج لإجراء جراحة لعلاجه؟ ألم معصم اليد
كتبت فاطمة خليل

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ألم الرسغ أو معصم اليد من أكثر الآلام شيوعاً بين كثير من الناس، ولكن هل فكرت متى يحتاج ألم الرسغ إلى إجراء عملية جراحية لعلاجه؟

 وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك"، يمكن إجراء الخيارات الجراحية عندما يصبح التهاب المفاصل شديدًا بدرجة كافية، وتشمل الخيارات الجراحية دمج المفاصل أو الإزالة أو الاستبدال.

إذا لم يعد بالإمكان معالجة ألم الرسغ وتصلبه، فقد تكون الجراحة خيارًا، كما هو الحال بالنسبة للفخذين والركبتين، فهناك بديل مفصل للمعصم.

يتكون المعصم من 8 عظام صغيرة (عظام الرسغ) مرتبة في صفين متساويين مثل هرم الكرات، إذا جرحت الكرات أو غيرت محاذاتها، تبدأ باقى الكرات في الاحتكاك ببعضها البعض وهذا هو التهاب المفاصل.

التهاب معصم اليد
التهاب معصم اليد

 

اسباب التهاب مفصل الرسغ
 

التهاب المفاصل في الرسغ يمكن أن يكون له أسباب مختلفة:

-هشاشة العظام هو تنكس الغضاريف الممتصة للصدمات في نهايات العظام.

-التهاب المفاصل الالتهابي، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي وغيرها، هي أمراض جهازية يمكن أن تلحق الضرر بالغضاريف.

-النقرس الكاذب هو نوع من التهاب المفاصل الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب المفاصل الرسغي.

-الصدمة والعدوى والتشوهات الخلقية هي بعض الأسباب الأخرى.

جراحات جزئية لمفصل اليد
 

هناك العديد من الخيارات الجراحية لمنع عظام المفاصل من الاحتكاك معًا:

-إزالة العظام المصابة بالتهاب المفاصل.

- دمج العظام معًا حتى لا تتحرك، ويعمل هذا الانصهار الجزئي على تثبيت الرسغ ويخفف الألم.

معصم اليد 1
معصم اليد 

جراحات كاملة لمعصم اليد
 

بعض الناس لديهم التهاب المفاصل في معظم أو كل المفاصل في الرسغ، يمكن أن يحدث هذا في التهاب المفاصل المتقدم أو التهاب المفاصل الروماتويدي، في هذه الحالات، يكون الاختيار بين دمج جميع العظام (الانصهار الكلي) واستبدال المفصل.

مع الانصهار التام ، لن ينحني المعصم، لكن لا يزال بإمكانك تدويره، وتحريكه إلى أعلى لأن هذه الحركة تأتي من مفصل الكوع.

مع استبدال المعصم، تتم إزالة العظام وإدخال زرع مكون من أجزاء معدنية وإدخال فاصل من البلاستيك،هذه الزرع ليست طويلة الأمد بشكل متوقع مثل عمليات زرع المفاصل الأخرى، مثل الوركين والركبتين.

 


ألم معصم اليد

اسباب الم معصم اليد

معصم اليد

الم الرسغ

اسباب الم الرسغ

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