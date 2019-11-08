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لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:30 ص
لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟ محكمة - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أجاز قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أن تأمر فى نفس الحكم نفسه بإيقاف

تنفيذ العقوبة

، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم (مادة 55).

بينما نصت المادة 56 على حالات إلغاء قرار وقف التنفيذ، وقالت "ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيًا.

ويجوز إلغاؤه فى هذه الحالات:

1 - إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

2 - إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

ونصت المادة 57 على، "يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور".

وإذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضًا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

ونصت المادة 58 على أنه يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت.

وقالت المادة 59، إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.


قانون العقوبات

وقف تنفيذ العقوبة

حالات وقف تنفيذ العقوبة

الغاء وقف تنفيذ العقوبة

اخبار

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