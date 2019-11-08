سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لوموند: اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص ينتمون للسترات الصفراء منذ بدايتها وحتى يونيو

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:27 م
لوموند: اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص ينتمون للسترات الصفراء منذ بدايتها وحتى يونيو احدى تظاهرات السترات الصفراء
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية احصائية بعدد الأشخاص والمدانين والمعتقلين من حركة السترات الصفراء، منذ اندلاع تظاهرات الحركة فى النصف الثانى من نوفمبر وحتى يونيو الماضى، وتلك الأرقام هى نتيجة الصدام الشديد الذى يتم دوما بين متظاهرى الحركة وقوات الشرطة الفرنسية.

ولجئتي لو موند إلى النيابة العامة الفرنسية لمعرفة الأعداد، حيث تم اعتقال أكثر من 10 ألاف ناشط تابع لحركة السترات الصفراء فى مختلف انحاء فرنسا ، من بينهم 3100 هقوبة، منهم أكثر من 400 عقوبة بالسجن الفورى.

ونشرت لوموند هذا التقرير قبل أيام من احتفال الحركة المناهضة للحكومة، بمرور عام من انطلاقها.

يذكر أن حركة السترات الصفراء كانت سبب رئيسى فى خسارة فرنسا عدد كبير من السياح، الذين يأتون كل عام للتمتع بمعالمها، وقد أعلنت وزارة المالية الفرنسية أن الحكومة تراجعت عن هدفها باستقبال 100 مليون زائر أجنبي في العام 2020، وذلك بسبب الآثار الناجمة عن أشهر من احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة.


فرنسا

السترات الصفراء

الشرطة الفرنسية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة