لوموند: اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص ينتمون للسترات الصفراء منذ بدايتها وحتى يونيو

كتب أحمد علوى

نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية احصائية بعدد الأشخاص والمدانين والمعتقلين من حركة السترات الصفراء، منذ اندلاع تظاهرات الحركة فى النصف الثانى من نوفمبر وحتى يونيو الماضى، وتلك الأرقام هى نتيجة الصدام الشديد الذى يتم دوما بين متظاهرى الحركة وقوات الشرطة الفرنسية.

ولجئتي لو موند إلى النيابة العامة الفرنسية لمعرفة الأعداد، حيث تم اعتقال أكثر من 10 ألاف ناشط تابع لحركة السترات الصفراء فى مختلف انحاء فرنسا ، من بينهم 3100 هقوبة، منهم أكثر من 400 عقوبة بالسجن الفورى.

ونشرت لوموند هذا التقرير قبل أيام من احتفال الحركة المناهضة للحكومة، بمرور عام من انطلاقها.

يذكر أن حركة السترات الصفراء كانت سبب رئيسى فى خسارة فرنسا عدد كبير من السياح، الذين يأتون كل عام للتمتع بمعالمها، وقد أعلنت وزارة المالية الفرنسية أن الحكومة تراجعت عن هدفها باستقبال 100 مليون زائر أجنبي في العام 2020، وذلك بسبب الآثار الناجمة عن أشهر من احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة.