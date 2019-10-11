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"السترات الصفراء " تدعو للتظاهر غدا فى شوارع تولوز للأسبوع الـ48

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:25 م
"السترات الصفراء " تدعو للتظاهر غدا فى شوارع تولوز للأسبوع الـ48 تظاهرات السترات الصفراء
كتب أحمد علوى

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دعا القائمون على حركة السترات الصفراء فى فرنسا ، الى تنظيم تظاهرات أطلق عليها " المسيرة الوطنية"،  غدا السبت ، على أن تكون نقطة الإنطلاق هى منطقة جان جوريس فى تولوز.

ووفقاً للشرطة الفرنسية، سيتم إغلاق ساحة الكابيتول الشهيرة فى فرنسا ، والتى أصبحت مكان يحتشد فيه المتظاهرين،على أن يتم إغلاق الساحة بداية من من الساعة 1 ظهرا وحتى 8 مساء، وهو الموعد المحدد لإندلاع التظاهرات، كما سيتم تغريم أى شخص يتظاهر فى هذا المجال 135 يورو.

وتأتى تلك الدعوات للأسبوع الـ48 من بداية التعبئة للحركة فى الشوارع الفرنسية ، وتسعى السترات الصفراء للإستمرار فى التواجد أسبوعيا فى شوارع تولوز التى تعتبر معقل حركة الاحتجاج التى بدأت فى 17 نوفمبر 2018.

 


فرنسا

السترات الصفراء

الشرطة الفرنسية

الاحتجاجات فى فرنسا

اخبار العالم

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