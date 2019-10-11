"السترات الصفراء " تدعو للتظاهر غدا فى شوارع تولوز للأسبوع الـ48

كتب أحمد علوى

دعا القائمون على حركة السترات الصفراء فى فرنسا ، الى تنظيم تظاهرات أطلق عليها " المسيرة الوطنية"، غدا السبت ، على أن تكون نقطة الإنطلاق هى منطقة جان جوريس فى تولوز.

ووفقاً للشرطة الفرنسية، سيتم إغلاق ساحة الكابيتول الشهيرة فى فرنسا ، والتى أصبحت مكان يحتشد فيه المتظاهرين،على أن يتم إغلاق الساحة بداية من من الساعة 1 ظهرا وحتى 8 مساء، وهو الموعد المحدد لإندلاع التظاهرات، كما سيتم تغريم أى شخص يتظاهر فى هذا المجال 135 يورو.

وتأتى تلك الدعوات للأسبوع الـ48 من بداية التعبئة للحركة فى الشوارع الفرنسية ، وتسعى السترات الصفراء للإستمرار فى التواجد أسبوعيا فى شوارع تولوز التى تعتبر معقل حركة الاحتجاج التى بدأت فى 17 نوفمبر 2018.