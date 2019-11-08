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كيف يؤدى الإفراط فى ممارسة الرياضة للفشل الكلوى؟

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:00 م
كيف يؤدى الإفراط فى ممارسة الرياضة للفشل الكلوى؟ ممارسة الرياضة
كتبت إيناس البنا

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على الرغم من أهمية ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحتك، إلا أنه يمكن أن يكون الإفراط في استخدام عضلاتك أثناء ممارسة الرياضة السبب الرئيسي وراء حدوث الفشل الكلوى.

 

التدريبات يمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي  الذى يسمى انحلال الربيدات، التى يمكن أن تؤدي إلى: الجفاف ، تعفن الدم ، نوبة قلبية ، الحمل الزائد السمي في الجسم وحصوات الكلى التى تكون وراء الإصابة  بالفشل الكلوي.

 

وفقا لتقرير موقع "the healthy" قد يؤدي التمرين المفرط فى إصابة العضلات ، بسبب ألياف العضلات الميتة وإطلاق محتواها في مجرى الدم، وتعرف هذه الحالة باسم انحلال الربيدات. في هذه الحالة ، تفشل كليتك في تخليص السموم ومواد النفايات من الجسم.

 

ما الذي يسبب انحلال الربيدات؟

 

على نطاق واسع ، هناك سببان لانحلال الربيدات: إصابة مباشرة (رضحية) وإصابة غير مباشرة (غير مؤلمة) في العضلات، حيث تشير الإصابة المباشرة إلى حالة إصابة العضلات مباشرة بسبب قوة خارجية مثل الحوادث أو السقوط أو الصدمات الكهربائية أو لدغة الثعبان أو توقف الحركة لفترة طويلة عن العضلات.

 

يمكن أن تحدث إصابة العضلات غير المباشرة عن طريق استخدام الكحول أو غيره من المخدرات غير المشروعة ، والأدوية المضادة للذهان ، والسكتة الدماغية ، والالتهابات الفيروسية أو الجرثومية.

التمارين الرياضية
التمارين الرياضية

 

 

أعراض انحلال الربيدات

 

يمكن أن تكون أعراض انحلال الربيدات صعبة للغاية لأنها واسعة النطاق، وتختلف العلامات على أساس السبب الكامن، فقد تكون محصورة في جزء واحد من الجسم أو في جميع أنحاء الجسم، ومع ذلك ، تشمل الأعراض الكلاسيكية ألم الكتف وعضلات الفخذ وأسفل الظهر وضعف في يديك وساقيك والبول الداكن.

، ويمكن أن تكون الأعراض الشعور  بالغثيان وآلام البطن ومعدل ضربات القلب السريع.

التمارين الرياضية 2
 

 

 

كيف يمكنك تجنب انحلال الربيدات

 

انحلال الربيدات هو أحد الحالات التي تتقدم تدريجياً، عليك أن تدرك مدى صعوبة تمرينك في صالة الألعاب الرياضية، فقط تحدث إلى مدرب الصالة الرياضية لتحديد المستوى الأمن للتمرين، تشمل خط علاج انحلال الربيدات سوائل الوريد لضمان إنتاج كمية كافية من البول وحمايتك من الفشل الكلوي، ويهدف طبيبك إلى الحفاظ على التوازن  بالجسم لحماية أعضاء الجسم الأخرى مثل القلب، كما قد تحتاج أيضًا إلى تدخل جراحي.

 

 

 


انحلال الربيدات

الرياضة العنيفة

ممارسة الرياضة

التمرينات الرياضة

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اخبار الصحة

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