فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

كتبت فاطمة خليل

حلوى المولد من أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ولكن يجب تناولها بحرص وعدم الإفراط فى تناولها، لأنها مليئة بالسكر، وهو ما قد يسبب أضرارا صحية.

فى هذا الفيديو نتعرف على ماذا يحدث فى جسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد، وفقاً لموقع Insider.

هذا ما يحدث فى جسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

1- زيادة الوزن

السكر الزائد يتحول لدهون يخزنها الجسم فى الخلايا الدهنية.

2- تسوس الأسنان

السكر ينتج أحماضا تذيب مينا الأسنان وتتلفها.

3- إدمان المزيد من السكر

السكر يجعل المخ ينتج هرمون الرضا والسعادة "الدوبامين".

هذا يجعل لديك شراهة لتناول المزيد من السكر.

4- الإصابة بالسكرى

السكريات الزائدة لا تمكن الجسم من معالجة الجلوكوز، ما يؤدى لتراكمه بالدم والكبد ويصيبك بالسكرى.

5- الاكتئاب والقلق

الاكتئاب يرتبط بتناول المزيد من السكر، حيث يعتبر السكر مكونًا التهابيًا.

6- مرض القلب

يرتبط تناول السكر بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات.