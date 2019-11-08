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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:53 ص
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فيديو .. شاهد حركة المرور بكوبرى أكتوبر اليوم الجمعة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:52 ص
فيديو .. شاهد حركة المرور بكوبرى أكتوبر اليوم الجمعة كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تميزت حركة المرور بكوبرى أكتوبر، بالسيولة صباح اليوم الجمعة، حيث لم تتسبب أي أعطال في تكدسات مرورية.

وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، لمواجهة أي تكدسات مرورية، وبالرغم من الشبورة المائية التي ظهرت صباح اليوم، إلا أنها لم تؤثر على حركة السير.

كما انتظمت حركة المرور بشارع جامعة الدول العربية بالعجوزة، بالإضافة إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز ومطلع كوبرى أكتوبر بالدقى.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية.


كوبرى أكتوبر

سيولة مرورية

حالة المرور

شبورة مائية

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