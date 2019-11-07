تعرف على حالة المرور أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين "المهندسين – وسط البلد"

كتب سليم على

شهد كوبرى 6 أكتوبر، اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية فى الاتجاهين القادم من وسط البلد الى المهندسين، والاتجاه المقابل للقادم من المهندسين ومتجه إلى مدينة نصر.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

ومن جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات، وفك أى تكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى الممنوع والانتظار الخاطئ.