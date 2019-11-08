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فوائد الرمان لجسمك كثيرة أبرزها الحماية من السرطان

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:00 ص
فوائد الرمان لجسمك كثيرة أبرزها الحماية من السرطان رمان
كتبت فاطمة ياسر

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الرمان يعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك، ولذا ينصح بتناوله بكثرة لإمداد جسمك بجميع العناصر التي يفتقدها، وللتعرف علي فوائد الرمان عليك قراءة الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد الرمان
 

الرمان يعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كمضادات الأكسدة وفيتامين "أ وب وك وسي"، كما أنه غني بالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، والفسفور، وهذا يجعله من الفواكه الهامة لصحة الإنسان، لأنه يحتوي على جميع العناصر التي تحافظ علي صحة الإنسان.

تناولك للرمان يعمل علي  تعزيز صحة الفم والاسنان، ويقلل من خطر الإصابة بالتهابات اللثة،  والحد من تكوين بكتيريا ضارة في الأسنان، كما أن تناولك له يساعد في الحفاظ علي صحة القلب، لأن تناولك له يساعد في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ارتفاعه وبالتالي يقلل من فرص التعرض للإصابة بمشاكل في القلب،  كتصلب الشرايين أو انسداد الأوعية الدموية أو جلطات القلب.

احتواء الرمان علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، والحد من تكوين الخلايا الخبيثة في الجسم.

هل تعلم ن الرمان يعد من الخيارات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الأنيميا وفقر الدم، لأنه غني بعنصر الحديد وفيتامين ب، وهذا يجعله من الخيارات الجيدة لمرض الأنيميا.

 الرمان يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العظام، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا يجعله من الأطعمة التي تحمي العظام من التعرض للكسور أو الهشاشة.

-نظرا لاحتواء الرمان علي نسبة عالية من فيتامين "سي" فهذا يجعله من الأطعمة الهامة في الحفاظ علي صحة البشرة والجلد.

 


الرمان

فوائد الرمان

فوائد الرمان الصحية

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