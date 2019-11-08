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فتح باب التسجيل بعمومية نقابة الأسنان غير العادية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:17 م
فتح باب التسجيل بعمومية نقابة الأسنان غير العادية الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، منذ قليل، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية غير العادية لأعضائها، اليوم الجمعة، وذلك لمناقشة آليات وشروط تسجيل خريجى الجامعات الخاصة المصرية، وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجى طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.

 

 

 

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