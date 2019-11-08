غدًا.. قافلة طبية فى كل التخصصات بوحدة الندافين الصحية بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية يومي السبت والأحد 9، 10 نوفمبر الجارى بوحدة الندافين الصحية بمركز ومدينة الطود وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكل مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كل الأمراض فى تخصصات الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، الأنف والأذن، العظام، الأسنان، الباطنة، الجلدية على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

وكانت قد اختتمت بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، أمس الخميس، حملاتها لتقديم التطعيم للكبار والصغار ضد البلهارسيا، وذلك فى قرى ونجوع مدينة إسنا والتى تنتهى اليوم الخميس 7 نوفمبر الجاري، وذلك لحماية المواطنين من الأطفال والكبار فى القرى والنجوع من سن 5 سنوات حتى 65 سنة، وهى تطعيم جماعى للقضاء على ديدان البلهارسيا، حيث وقامت الحملة خلال الفترة الماضية بتقديم التطعيمات للمئات من الأهالى فى القرى المصنفة بضرورة التطعيم والتى تضم الترع والمصارف الزراعية وخلافه، حيث يقول الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، إن الحملة تهدف للعلاج الجماعى والتطعيم للجميع ضد ديدان البلهارسيا والقضاء عليها، وهى ممنوعة للمرأة الحامل أو التى ترضع، موضحًا أنه يتم تقديم الجرعات للقضاء على ديدان البلهارسيا على حسب المسطرة والقياس، فالجرعة تكون عبارة عن قرصين ونصف أو 3 أو 4 أو 5 أقراص.