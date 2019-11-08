غدا.. باكستان تفتتح معبر "كارتابور" الحدودى مع الهند

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يفتتح رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، معبر كارتابور الحدودى مع الهند غدا /السبت/ برفقة عدد من مسؤولى الحكومة وزوارد ديانة السيخ من الهند والدول الأخرى.



وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة بأن الحكومة وفرت عدة تسهيلات لزوار السيخ بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسس ديانتهم، بما فيها الإعفاء من رسوم السفر وذلك بشكل مؤقت.



وتأتى تلك الخطوة ضمن مبادرة رئيس الوزراء الباكستانى لتعزيز الانسجام بين الأديان، إلى جانب تعزيز الأمن فى المنطقة، حيث وقعت البلدين على اتفاقية معبر كارتابور فى الـ24 من أكتوبر الماضي، فى ظل تصاعد التوترات بينما على خلفية التدابير، التى اتخذتها الهند لإلغاء الوضع الدستورى الخاص بجامو وكشمير المتنازع عليها.