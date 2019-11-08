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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:06 م
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غدا.. باكستان تفتتح معبر "كارتابور" الحدودى مع الهند

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:00 م
غدا.. باكستان تفتتح معبر "كارتابور" الحدودى مع الهند عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى
أ ش أ

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يفتتح رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، معبر كارتابور الحدودى مع الهند غدا /السبت/ برفقة عدد من مسؤولى الحكومة وزوارد ديانة السيخ من الهند والدول الأخرى


وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة بأن الحكومة وفرت عدة تسهيلات لزوار السيخ بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسس ديانتهم، بما فيها الإعفاء من رسوم السفر وذلك بشكل مؤقت.


وتأتى تلك الخطوة ضمن مبادرة رئيس الوزراء الباكستانى لتعزيز الانسجام بين الأديان، إلى جانب تعزيز الأمن فى المنطقة، حيث وقعت البلدين على اتفاقية معبر كارتابور فى الـ24 من أكتوبر الماضي، فى ظل تصاعد التوترات بينما على خلفية التدابير، التى اتخذتها الهند لإلغاء الوضع الدستورى الخاص بجامو وكشمير المتنازع عليها


عمران خان

باكستان

الهند

معبر

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