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عمومية غير عادية اليوم لـ"أطباء الأسنان" لبحث آليات تسجيل خريجى الجامعات الخاصة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:37 ص
عمومية غير عادية اليوم لـ"أطباء الأسنان" لبحث آليات تسجيل خريجى الجامعات الخاصة نقابة أطباء الأسنان - ارشيفية
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية غير العادية لأعضائها، اليوم الجمعة، 8 نوفمبر 2019، وذلك لمناقشة آليات وشروط تسجيل خريجى الجامعات الخاصة المصرية، وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجى طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسجيل بالجمعية العمومية فى الثانية عشر ظهرا، وحتى الثانية.

 

 


نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

عمومية اطباء الاسنان

كليات الاسنان

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