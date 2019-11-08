على بابا تتطلع لإدراج أسهم فى هونج كونج بقيمة 15 مليار دولار أواخر نوفمبر

رويترز

تخطط مجموعة على بابا القابضة لطرح أسهم فى هونج كونج لجمع ما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار فى الأسبوع الأخير من نوفمبر، فى صفقة قد تعزز المركز المالى الآسيوى الذى يواجه صعوبات جراء احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال مصدران على إطلاع مباشر بالأمر، إنه من المقرر أن تطلب شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة المُدرجة فى الولايات المتحدة الموافقة من لجنة إدراج فى هونج كونج يوم الخميس.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية المسألة أنه بعد ذلك ستمضى عملية الإدراج وبناء دفتر أوامر الاكتتاب قدما خلال الأسبوع الذى يبدأ فى 25 نوفمبر.

وامتنع متحدث باسم على بابا عن التعقيب لرويترز بشأن موعد الإدراج.

وبحسب بيانات ديلوجيك، ستكون العملية أكبر إدراج عابر للحدود على الإطلاق فى العالم، وحققت على بابا رقما قياسيا لأكبر طرح عام أولى فى العالم بطرح حجمه 25 مليار دولار فى نيويورك فى 2014.

وينشئ إدراج عملاق التجارة الإلكترونية فى هونج كونج فورة نشاط فى نهاية العام صوب أسواق الأسهم العالمية، إذ تخطط الحكومة السعودية لبيع 2% من شركة النفط العملاقة أرامكو فى صفقة قد تجمع ما يصل إلى 30 مليار دولار وتتجاوز الطرح العام الأولى القياسى لعلى بابا.

وكانت الشركة تعكف على إدراج فى أغسطس فى هونج كونج لكن الصفقة تأجلت بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة فى المدينة تسببت فى حالة من عدم اليقين المالى والسياسي.

وقال المصدران إن على بابا ستعين المزيد من البنوك الأسبوع القادم للمساعدة فى بيع أسهمها فى هونج كونج.

ويقود العملة حاليا تشاينا انترناشونال كابيتال كورب وكريدى سويس. وتتنافس بنوك استثمار كبرى بقيادة مورجان ستانلى وجيه.بى مورجان حاليا على الأدوار الأكثر أهمية بعد البنكين الرئيسيين.