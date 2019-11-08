علامات تكشف إصابتك بفقر الدم

كتبت فاطمة ياسر

فقر الدم أو الأنيميا أو نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، جميعها مشكلة يتعرض للإصابة بها الكثيرون دون علمهم، وهذا هو السبب وراء كتابة هذا التقرير لتوضيح جميع أعراض الإصابة بفقر الدم عند الشخص، وذلك وفقا لموقع "webmed".

هناك أنواع عديدة للإصابة بفقر الدم، وتختلف الأعراض حسب نوع فقر الدم، ولكن يجب أن تعلم بأن الجسم قادر علي تعويض تعرضه لفقر الدم في الجسم، فعندما يصاب الشخص بفقر الدم الشائع تكون الأعراض كالتالي:

-يشعر الشخص المصاب بفقر الدم بالتعب والكسل المستمر.

-زيادة نسبة ضربات القلب لدي الشخص الذي يعاني من فقر الدم.

-يتعرض الشخص المصاب بفقر الدم بضيق في التنفس، وعدم القدرة علي التقاطه بشكل طبيعي.

-الصداع يصبح رفيق الشخص الذي يعاني من فقر الدم.

-عدم القدرة علي التركيز، تعد من علامات الإصابة بفقر الدم.

-التعرض للدوار والدوخة المستمر.

-شحوب الوجه يعد من أبرز أعراض الإصابة بفقر الدم.

-يتعرض الأشخاص المصابون بفقر الدم لتشنج في القدمين.

-الأرق يصبح صديقهم بشكل كبير.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية لفقر الدم ومنها نقص نسبة الحديد في الجسم، والنوع الثاني هو فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين B12 وهذا النوع يتسبب في تعرض الشخص لتنميل في أطراف الجسم وتشنج في الأطراف وصعوبة في المشي، والنوع الثالث هو فقر الدم الناتج عن تدمير مزمن في خلايا الدم الحمراء.