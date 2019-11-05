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فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك فيتامينات الطاقة
كتبت هند عادل

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تساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية على زيادة طاقة الجسم، ووفقًا لموقع"medicalnewstoday"  قد يحتاج الأشخاص إلى دفعة إضافية من الطاقة، تساهم فى خفض التوتر والقلق، وعدم الشعور بالتعب.
 
فيتامينات تمد الجسم بالطاقة:
 

فيتامين د

إرهاق العضلات والاكتئاب أعراض انخفاض مستويات فيتامين "د".
تناول المكملات الغذائية وفيتامين "د" يكافح التعب.
 

فيتامين "ب"

يوجد فيتامين B-12 بشكل رئيسى فى المنتجات الحيوانية.
تساعد فيتامينات "ب" فى توليد الطاقة بالخلايا.
كبار السن والنباتيون الأكثر عرضة لنقص فيتامين ب 12.
نقص فيتامين "ب" يسبب فقر الدم.
 

الكرياتين

الكرياتين هو حمض أمينى يوجد فى اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية.
وتساعد مكملات الكرياتين فى تحسين الأداء أثناء التمرين.
وتساهم فى الحد من خطر الجفاف عند ممارسة الرياضة
 

الحديد

نقص الحديد يسبب التعب.
تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع فيتامين (سي) يزيد من امتصاصه.
الفواكه والخضراوات مهمة لتعويض نقص الحديد.
 
 

فيتامينات مهمة

فيتامين سى

اسباب نقص الحديد

اليوم السابع بلس

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