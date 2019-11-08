ضبط 56 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، حيث أسفرت تلك الحملات التى أجريت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 مصانع بإجمالي مضبوطات بلغت 56,500 طن من الأسمدة الزراعية، وإضافات الأعلاف منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، غير مسجلة، بدون ترخيص، بدون بيانات، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وأثمرت الحملات عن ضبط محلين للإتجار فى الحيوانات البرية "بدون ترخيص، حيث تم ضبط " 15 من الحيوانات البرية المعرضة للانقراض نسناس – سلحفاة – تمساح "، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحميات الطبيعية ، فضلا عن ضبط (46) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.



جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات

وأثمرت الجهود عن ضبط (10) قضايا مكامير الفحم بمخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص- عدم الحصول على الموافقة البيئية - عدم وجود سجل الحالة البيئية – وجود أدخنة كثيفة ناتجة عن حرق الأخشاب – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية والسلامة – عدم توفير وسائل الحماية المدنية) بالمخالفة لقانون البيئة، فضلاً عن ضبط (6) قضايا بمخالفات القيادة بدون وجود رخصة أو انتهائها، عدم وجود خط التزام، غير صالحة فنياً بالمخالفة لقانون الملاحة، وضبط (10) قضايا جوابى صيد مخالفة ، بالمخالفة لقانون الصيد، وتم تحرير المحاضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.