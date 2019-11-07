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تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:14 م
تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة جهود شرطة البيئة والمسطحات
كتب محمود عبد الراضي ـ هدى أبو بكر

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وجهت الإدارة العامة ل

شرطة البيئة والمسطحات

عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أثمرت الجهود فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى، عن ضبط مصنع أسمدة زراعية بالشرقية بداخله مخزنين "غير مرخصين" وبلغت إجمالى المضبوطات 3597 طن من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، بدون بيانات، غير مدون عليها الصلاحية، بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

ونجحت الحملات في مجال حماية البيئة والصحة العامة، في ضبط 42 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 مطاعم بمخالفات بدون ترخيص مزاولة النشاط، بدون الحصول على الموافقة البيئية، وعدم تخصيص حيز للمدخنين، وعدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، فضلاً عن ضبط قضية تلوث سمعى "مكبرات صوت"، وضبط 17 قضية فى مجال الملاحة الداخلية، وضبط 13 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية.


شرطة البيئة والمسطحات

جهود شرطة المسطحات

مخالفات البيئة

مخالفات المستلزمات الزراعية

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