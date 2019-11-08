ضبط 3 عاطلين بحوزتهم حشيش قبل ترويجه على عملائهم فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، تفيد بقيام 3 عاطلين مقيمين فى محافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص فى ترويج المواد المخدرة بين المواطنين، وبجمع التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهمين متلبسين.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، أثناء تواجدهم بالطريق الدولي بدائرة القسم، حيث ضبط بحوزتهم 17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,125 كيلو جرام – مبلغ مالى قدره 22 ألف جنيه).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.