ضبط 16 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة الحكومية بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات الخدمية، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز الرحمانية ودمنهور بتنفيذ العديد من الحملات الرقابية على مدار اليوم.

وتضمنت تلك الحملات رفع المخلفات والقمامة من كافة القرى ونقلها إلى المقلب العمومي بمنطقة الطرانة، كما تم القيام بحملة نظافة وغسيل الشوارع باستخدام ماكينة شفط الأتربة والنافورى بشوارع مدينة دمنهور.

وتضمنت الحملات أيضا متابعة المخابز وتم ضبط 16 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم .