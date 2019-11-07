محافظ البحيرة يوجه بتكثيف الندوات التثقيفية لمواجهة بث الشائعات المغرضة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية الندوات والمحاضرات التثقيفية في التعريف بتأثير الشائعات على الفرد والمجتمع ، مشددا على ضرورة العمل على بناء الهوية والشخصية المصرية وتنمية الجوانب الوطنية وغرس قيم الإنتماء وحب الوطن بالإضافة إلى التعريف بالمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الدولة المصرية فى شتى المجالات.
وفى هذا السياق، نظمت إدارة بناء وتنمية القرية بالبحيرة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة ندوة ثقافية تحت عنوان "الشائعات المغرضة ضد الدولة بقرية سرنباي مركز المحمودية، وذلك ضمن فعاليات حملة بلدي أمانة وبمشاركة عضوات المجلس القومي للمرأة وجمع كبير من سيدات وأهالي القريتين.
تناولت الندوة قضية الشائعات من منظور ديني وإجتماعي وشرح كيفية التصدي للإشاعات المغرضة والتي تهدف إلى زعزعة أمن وإستقرار البلاد.
وأكد المشاركون على خطورة الشائعات في المرحلة الراهنة في ظل الإنجازات التي تتم على أرض الواقع إلى جانب إستقرار الأوضاع والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للإرتقاء بالمواطن المصرى.
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