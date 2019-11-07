محافظ البحيرة يوجه بتكثيف الندوات التثقيفية لمواجهة بث الشائعات المغرضة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية الندوات والمحاضرات التثقيفية في التعريف بتأثير الشائعات على الفرد والمجتمع ، مشددا على ضرورة العمل على بناء الهوية والشخصية المصرية وتنمية الجوانب الوطنية وغرس قيم الإنتماء وحب الوطن بالإضافة إلى التعريف بالمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الدولة المصرية فى شتى المجالات.

وفى هذا السياق، نظمت إدارة بناء وتنمية القرية بالبحيرة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة ندوة ثقافية تحت عنوان "الشائعات المغرضة ضد الدولة بقرية سرنباي مركز المحمودية، وذلك ضمن فعاليات حملة بلدي أمانة وبمشاركة عضوات المجلس القومي للمرأة وجمع كبير من سيدات وأهالي القريتين.