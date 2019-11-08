ضبط 155مخالفة تموينية وسحب عينات دقيق بأحياء الإسكندرية

فيما قامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة ، بتحرير عدد 5محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ، محضر توقف مخبز بلدى عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز ، محضر عدم الإحتفاط بميزان حساس لمخبز بلدى ، محضر عدم الجدية فى الصيانة لمخبز بلدى ، محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف سلع غذائية ، 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، 4 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، محضر عدم الاعلان عن مخزن ، محضر مزاولة نشاط بجون ترخيص.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبي مدير الإدارة ، محضرين بيع بوتاجاز بسعر أزيد ، 15 محضرعدم حمل شهادات صحية ، 10 محاضر عدم اعلان عن الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، سحب 20 عينة دقيق و قمح للتحليل.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون ، مدير الإدارة ، بتحرير محضر عدم تمكين الحملة من إجراءات التفتيش على الوجه الاكمل ، 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضر عدم وجود ميزان حساس لمخبزين ، محضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز بلدى ، محضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين ، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ، محضر ببع سجائر بسعر أزيد.

قامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرازق الطيب مدير الإدارة ، بتحرير عدد 6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة ، محضر انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات ، 4 محاضر عدم وجود سجلات التفتيش لمخابز بلدية ، محضر عدم اعلان عن اسعار المقررات التموينية لبدال تموينى ، محضر عدم وجود سجل التفتيش لبدال تموينى ، محضر عدم الاخطار بحركة المواد البترولية الشهرى ، محضرين لكاتبين عمومى بدون ترخيص ، 12 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 7 محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق .

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة ، تحرير محضر تصرف 16 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم ، 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضر عدم نظافة ادوات العجين لمخبز بلدي ، 3 محاضر عدم وحود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدىة ، محضر عدم اعلان عن الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، محضر بيع سجائر بسعر أزيد ، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.