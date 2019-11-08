سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخص يبع المخدرات بالإسكندرية بعد تداول صورته على الفيس بوك

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:59 م
ضبط شخص يبع المخدرات بالإسكندرية بعد تداول صورته على الفيس بوك مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداولت إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة لشخصين ادعت أنهما يتاجران فى المواد المخدرة بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية المعنية عن تحديد أحد الشخصين "عاطل- مقيم بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، سبق إتهامه فى قضية"إتجار بالمخدرات"، وبتكثيف الجهود وإستهدافه تم ضبطه بمنطقة أبوقير حائزاً "12 قطعة لمخدرالحشيش وزنت 250 جرام".

 

وأثمرت الجهود عن ضبط طالب مقيم بالعصافرة قبلى أثناء شراء

المواد المخدرة

من المتهم ، واعترف الأول بالإتجار فى المواد المخدرة، وأكد الثانى بحضوره لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي.

 


مخدرات

بيع مخدرات

تعاطي مخدرات

المواد المخدرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة