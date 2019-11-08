ضبط شخص يبع المخدرات بالإسكندرية بعد تداول صورته على الفيس بوك

تداولت إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة لشخصين ادعت أنهما يتاجران فى المواد المخدرة بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية المعنية عن تحديد أحد الشخصين "عاطل- مقيم بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، سبق إتهامه فى قضية"إتجار بالمخدرات"، وبتكثيف الجهود وإستهدافه تم ضبطه بمنطقة أبوقير حائزاً "12 قطعة لمخدرالحشيش وزنت 250 جرام".
وأثمرت الجهود عن ضبط طالب مقيم بالعصافرة قبلى أثناء شراء
المواد المخدرة من المتهم ، واعترف الأول بالإتجار فى المواد المخدرة، وأكد الثانى بحضوره لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة