ضبط شخص يبع المخدرات بالإسكندرية بعد تداول صورته على الفيس بوك

كتب محمود عبد الراضى

تداولت إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة لشخصين ادعت أنهما يتاجران فى المواد المخدرة بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية المعنية عن تحديد أحد الشخصين "عاطل- مقيم بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، سبق إتهامه فى قضية"إتجار بالمخدرات"، وبتكثيف الجهود وإستهدافه تم ضبطه بمنطقة أبوقير حائزاً "12 قطعة لمخدرالحشيش وزنت 250 جرام".