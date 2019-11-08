حبس عاطلين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بامبابة

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس عاطلين، لاتهامهما ب الاتجار بالمواد المخدرة ، وحيازتهما 125 تذكرة هيروين بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط "خ.ع" سابق اتهامه فى 8 قضايا، و" ر.ع" سابق اتهامه فى 3 قضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، و3 قطع من المخدر، ومبلغ مالى.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.