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حبس عاطلين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بامبابة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:43 م
حبس عاطلين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بامبابة حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة  بحبس عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما 125 تذكرة هيروين بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
وكشفت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط "خ.ع" سابق اتهامه فى 8 قضايا، و" ر.ع" سابق اتهامه فى 3 قضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة.
 
بإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، و3 قطع من المخدر، ومبلغ مالى.
 
واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

 


إمبابة

هيروين

تجارة المخدرات

سلاح

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