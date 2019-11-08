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صور.. محافظ سوهاج يشهد إحتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:08 م
صور.. محافظ سوهاج يشهد إحتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى
سوهاج – عمرو خلف

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج ، مساء اليوم الجمعة ، نائباً عن رئيس الجمهورية، إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء مصطفى عبد الفتاح حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، ورجال الأزهر والأوقاف، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، والقيادات التنفيذية وأهالي سوهاج.

وهنأ محافظ سوهاج الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي سوهاج خاصة، بحلول الذكرى العطرة لمولد الهدى ونور البشرية سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، مشيراً إلى أننا نتخذه دائما القدوة في جميع معاملاته الإنسانية مع البشر كافة، وإهتمامه ببناء الإنسان وقيام المجتمع على أسس سليمة تحفظ حقوق الجميع، وترسخ مبدأ العدالة الإجتماعية.

 وأضاف " الأنصاري" أنه علينا أن نتخذ من حياة النبي صلي الله عليه وسلم الدروس المستفادة ومن أهمها الأخذ بالأسباب والمثابرة، والصبر على الشدائد من أجل تحقيق الأهداف، وأهمية التحلي بأخلاق الرسول الكريم لدعم القيم في حياتنا جميعا، وترسيخ الإنتماء إلى الوطن من خلال المواقف العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، والتى تؤكد على أهمية حب الوطن والعمل على رفعته واستقراره.

 بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الكريم، ثم كلمة للشيخ زين العابدين عبد اللطيف ، المستشار الديني للمحافظة تحدث خلالها عن سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم، مشيراً إلى أنها من أطيب الأوقات التي تطمئن لها القلوب هو ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيجب أن يكون الاحتفال له قوة من قوة حبنا للرسول الكريم، وأن تجري محبة الرسول في وجداننا، وأن نمشي على هدية.

وألقى الشيخ علي طيفور ، وكيل وزارة الاوقاف كلمة تحدث فيها عن المولد النبوي الشريف، داعياً الى دراسة أخلاق الرسول الكريم، وأن نلتزم الرحمة في تعاملاتنا، والبعد عن الشدة، وتأثير ذلك على المجتمع، واختتم الحفل بأداء صلاة العشاء.

 المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى (1)

المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى (2)
المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى (3)
المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوىالمحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى (4)
المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى 
المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى (5)
المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى 
المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى (6)
المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى  

 

 

 

 


سوهاج

المولد النبوى

محافظ سوهاج

الاوقاف

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