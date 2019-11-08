شيخ الأزهر يهنئ السيسى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى

كتب لؤى على

تقدم الأزهر الشريفوإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بصادق التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصرى، والمسلمين حول العالم، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن ذكرى المولد النبوى، عوالم من ذكريات عطرة، تمثل حلقة الوصل فى إضاءة الأرض بنور السماء، يحتفل بها قرابة مليار وثلث المليار فى مشارق الأرض ومغاربها، تستوجب الاحترام والتوقير فى كل عصر وقبيل.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر-بهذه المناسبة الطيبة- المسلمين فى العالم كله، إلى الاقتداء بالنبى الكريم واستلهام الدروس والمعانى الإنسانية العظيمة التى جسدتها سيرته النبوية الشريفة.