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صور.. موكب حاشد للاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى بورسعيد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:01 م
صور.. موكب حاشد للاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى بورسعيد
بورسعيد ـ محمد فرج

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خرج منذ قليل آلاف من المواطنين من أبناء  بورسعيد للمشاركة فى الموكب الحاشد للاحتفال بالمولد النبوى الشريف عقب صلاة العصر من مسجد مريم القطرية بدائرة حى المناخ .

وشارك فى الاحتفالية العديد من الطرق الصوفية والرفاعية رافعين لافتات كتب عليها لالله إلا الله محمد رسول الله ترحيبا وتشريفا بالمولد النبوى الشريف.

كما شاركت مديرية الشباب والرياضة وعدد من المراكز الشبابية والمدارس الخاصة وكافة المديريات والأحياء التى قامت بمتابعة الموكب الحاشد من خلال رؤساء الأحياء .

بينما قامت الاجهزة الأمنية ورجال المرور بتأمين الموكب الحاشد وسط زغاريد النساء والفتيات والأغاني الدينية التى رددها المشاركون فرحا وابتهاجا بمولد النبى صلى الله عليه وسلم.

 

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