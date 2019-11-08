صور.. متطوعون بشمال سيناء يطلقون مبادرة "ملابس الشتاء تدفئ الجميع"

شمال سيناء ـ محمد حسين

"ملابس الشتاء تدفئ الجميع"، مبادرة أطلقها عدد من أهالى شمال سيناء للتخلص من مخزون الملابس الشتوية فى المنازل لصالح المستحقين، بعد إعادة جمعها وتجهيزها وتوفير مكان مناسب يصل إليه المستهدفون لاختيار ما يناسبهم.

وقال هشام الشعراوى، أحد شباب شمال سيناء القائمين على المبادرة، إنها تأتى فى إطار تكافل بقدر الاستطاعة يقوم به أهالى من شمال سيناء لمساعدة من تحول ظروفهم دون توفير ملابس الشتاء لهم.

وأشار الشعراوى، إلى أن فكرة المبادرة قائمة على استفادة الجميع دون هدر لهذه الثروة فى كل بيت من كميات من الملابس الشتوية غير المستعملة، والتى تسبب تراكم وشغل حيز، وفى الوقت ذاته البعض لا يفضل التخلص منها ولا تستعمل، وكانت الدعوة الاستفادة منها بتحقيق خير لآخرين يستحقونها وهى بالنسبة لهم قيمة.

وتابع الشعراوى، أن الفكرة والقائمين عليها مجموعة من الشباب من أعمار مختلفة من مناطق شمال سيناء، وبدأت بالفعل تلقى اهتماما من كثير من الأسر.

وتابع الحديث حسين القيم، أحد القائمين على المبادرة بقوله إنها خرجت وأعلنت من مجموعة من القائمين على العمل العام فى شمال سيناء وجميعهم متطوعون بدون أى تبعية لجمعيات خيرية أو أي كيانات، وتستهدف أن تصل بهدية الشتاء من الملابس لكل بيت يستحق فى سيناء مع حفظ كرامة من سيتم تقديم هذه الهدية لهم من حيث عدم إظهار صورهم .

وقال "القيم"، إن فريق عمل المبادرة انقسم لمتخصصين فى البحث عن الملابس الشتوية وجمعها من خلال الإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل والدواوين وكافة وسائل الاتصالات، وفور معرفة مكان يتم نقل الملابس لمكان تم اختياره وفيه يعاد تجهيزها وغسلها وكيها وتغليفها وتصنيفها بشكل مناسب، ومجموعة تقوم بتلقى طلبات من يرغبون فى الاستفادة ويتم مراجعة بياناتهم والتأكد من جدية استحقاقهم ومن ثم التواصل معهم وإعلامهم بمكان الملابس للتوجه اليه واختيار ما يناسبهم، لافتا إلى أن المستهدف 3000 شخص من كافة مراكز المحافظة.

وأشار إسلام عروج، أحد الشباب المشاركين فى المبادرة، إلى أن فكرتها ليس استهداف فئة معينة وهى مفتوحة أمام جميع من لا يستطيعون توفير ملابس الشتاء لهم وأسرهم، وهى تأكيد على تكاتف الجهود من أجل إسعاد آخرين يستحقون الخدمة.