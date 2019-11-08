صور.. أنشطة ألعاب قوى وندوات ثقافية بمراكز شباب شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، تنفيذها عددا من الأنشطة والفعاليات الرياضية، والاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف بكافة مراكز الشباب .

واوضح البيان انه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وكليب راشد وكيل المديرية للشباب، نفذ مركز شباب شهداء الروضة بإدارة شباب بئر العبد، مسابقات العاب قوى "100/200/400" متر ووثب طويل بمركز شباب شهداء الروضة بالتعاون مع مدرسة شهداء الروضة الإعدادية.

كما نفذت إدارة شباب رمانة ممثلة بقسم مسابقات ألعاب القوي على ملاعب مركز شباب رمانة بمشاركة المراكز التابعة للإدارة والمراكز الفائزة هى السلام ورمانة والشهداء وقاطية ومنشية أبو صقر بالمراكز الثلاث الأولى في كل مسابقة.

ونفذ مركز شباب السادات بإدارة شباب بئر العبد لقاء بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، كما نفذت إدارة شباب رفح قسم الطلائع خطة نشاط الإدارة بمقر الإدارة بنزل الشباب وتضمنت مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمشاركة عدد من المراكز التابعة للإدارة وهى الأمل والبرث والمهدية وشيبانةً المطلة وأبو شنار، وفاز المشاركون من مركز شباب ابو شنار، كما نفذت إدارة شباب رفح مسابقة كرة قدم خماسي مواليد 2004 ، فاز بالمركز الأول مركز شباب البرث، والمركز الثانى مركز شباب ابو شنار.



لقاء بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي



مسابقات العاب قوى



مسابقات العاب قوى



مسابقات العاب قوى



مسابقات العاب قوى