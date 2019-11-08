سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طرح حلوى المولد النبوى بأسعار مخفضة بجميع مراكز المنيا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:41 م
صور.. طرح حلوى المولد النبوى بأسعار مخفضة بجميع مراكز المنيا حلوى المولد النبوى
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن طرح حلوى المولد النبوى بأسعار مخفضة بجميع المراكز، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتوفير الحلوى بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء وجشع التجار ولتكون متاحة ومناسبة لمستوى جميع المواطنين.

 

وأوضح دكتور محمود سويف وكيل وزارة التموين أن جميع الإدارات التموينية بدأت اليوم فى بيع حلوى المولد بأسعار مخفضة تتراوح من 17-20 جنيها للكيلو، وذلك عبر سيارات مخصصة لهذا الغرض منتشرة فى المراكز، حيث تم نشر 3 سيارات بمركز المنيا موزعين فى ميدان المحطة، ميدان الساعة، وطريق سكة تلة، كما بدأت مراكز ملوى وأبو قرقاص فى البيع، وستوالى باقى المراكز توزيع سياراتها وذلك لمدة 4 أيام .

 

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد كلف وكيل وزارة التموين ورؤساء الوحدات المحلية بطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة بجميع المراكز.

 

حلوى المولد النبوى (2)
حلوى المولد النبوى

 

حلوى المولد النبوى (3)
حلوى المولد النبوى 

 

حلوى المولد النبوى (4)
حلوى المولد النبوى 

 

حلوى المولد النبوى (5)
حلوى المولد النبوى 

 

حلوى المولد النبوى (1)
حلوى المولد النبوى 

حلوى المولد

المولد النبوى

اسعار حلوى المولد

حلوى المولد النبوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة