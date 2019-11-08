صور.. طرح حلوى المولد النبوى بأسعار مخفضة بجميع مراكز المنيا

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن طرح حلوى المولد النبوى بأسعار مخفضة بجميع المراكز، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتوفير الحلوى بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء وجشع التجار ولتكون متاحة ومناسبة لمستوى جميع المواطنين.

وأوضح دكتور محمود سويف وكيل وزارة التموين أن جميع الإدارات التموينية بدأت اليوم فى بيع حلوى المولد بأسعار مخفضة تتراوح من 17-20 جنيها للكيلو، وذلك عبر سيارات مخصصة لهذا الغرض منتشرة فى المراكز، حيث تم نشر 3 سيارات بمركز المنيا موزعين فى ميدان المحطة، ميدان الساعة، وطريق سكة تلة، كما بدأت مراكز ملوى وأبو قرقاص فى البيع، وستوالى باقى المراكز توزيع سياراتها وذلك لمدة 4 أيام .

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد كلف وكيل وزارة التموين ورؤساء الوحدات المحلية بطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة بجميع المراكز.



حلوى المولد النبوى



حلوى المولد النبوى



حلوى المولد النبوى



حلوى المولد النبوى