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فيديو.. الشرطة توزع حلوى المولد النبوى على المرضى والطلاب

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:31 م
فيديو.. الشرطة توزع حلوى المولد النبوى على المرضى والطلاب حلوى المولد النبوى الشريف-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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قامت وزارة الداخلية، بإيفاد مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من المستشفيات لمشاركة النزلاء الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية (

حلوى المولد النبوى

) على المرضى وذويهم، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة فى نفوس الأطفال ونزلاء المستشفيات والأهالى.

إستمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" وللدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية .. وفى ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على كافة المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية .


حلوى

حلوى المولد

مرضى

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