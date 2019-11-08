صور .. صحة البحر الأحمر تشن حملات تفتيشية على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عدة حملات مراقبة على منافذ تداول المواد الغذائية، وخاصة حلوى المولد تزامنا مع احتفالات المولد النبوى الشريف.

وأكد بيان من مديرية الشئون الصحية أن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، حيث قامت إدارة الطب الوقائى وإدارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارة الصحية بالشلاتين، بشن حملة مكثفة للمرور على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف.

كما أكد البيان أن تم المرور على 8 منشآت من أماكن بيع وتصنيع الحلوى وتم اعدام 16 كيلو حلوى مولد وأغذية متنوعة لتغيرهم فى الخواص الطبيعية وتم تحرير 8محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم سحب 12عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مع استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطنى محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.



محلات حلوي المولد بالبحر الأحمر



محلات حلوي المولد بالبحر الأحمر